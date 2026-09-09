Forte interesse per Aegon
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Chiusura negativa per il gruppo assicurativo olandese, tra i titoli dell'indice AEX, con un ribasso dello 0,90%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Aegon presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 7,948 Euro, con stop loss individuato in area 7,484 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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