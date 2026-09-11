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Forte interesse per AppLovin

Finanza
Forte interesse per AppLovin
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Brilla la piattaforma tecnologica di applicazioni, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che chiude la seduta con un aumento del 3,09%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico di AppLovin suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 314,5 USD, con stop loss stimato in area 291,6 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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