Forte interesse per Baker Hughes Company
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 settembre
Rialzo marcato per la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia, tra i componenti del Nasdaq 100, che archivia la sessione in utile dello 0,66% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 63,92 USD, con stop loss individuato a quota 61,11 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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