Stellantis: Hartgrove a capo della comunicazione, Ingen-Housz alla public policy

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato due nuove nomine nel top management, con effetto dal 1° settembre, rafforzando la leadership nelle funzioni di comunicazione e politiche pubbliche.



Stephanie Hartgrove è stata nominata Chief Communications Officer, riportando direttamente al CEO Antonio Filosa ed entrando nel Leadership Team di Stellantis. Hartgrove porta in Stellantis oltre vent'anni di esperienza internazionale nella leadership della comunicazione. Proviene da Johnson & Johnson , dove ha ricoperto il ruolo di Vice President globale per le comunicazioni e gli affari istituzionali di MedTech. In precedenza, ha ricoperto ruoli di vertice nella comunicazione presso Baker Hughes e GE. Ha iniziato la propria carriera come giornalista, collaborando con CNN e Al Jazeera.



Clara Ingen-Housz è nominata responsabile Public Policy & Regulatory Strategy, International Trade, riportando direttamente a Filosa. In questo nuovo ruolo, sarà responsabile della definizione e dello sviluppo della strategia aziendale in materia di politiche pubbliche, regolamentazione e commercio internazionale, oltre a supportare il CEO nelle relazioni istituzionali. Nell'ambito dell'ufficio del General Counsel, contribuirà inoltre a sviluppare le competenze in materia di diritto commerciale internazionale.



"Sono lieto di dare il benvenuto a Stephanie in un momento chiave per Stellantis, con la nostra strategia FaSTLAne 2030 che entra nel vivo. Porta con sé una solida esperienza internazionale e una comprovata capacità di rafforzare la reputazione aziendale, consolidare la fiducia degli stakeholder e guidare il cambiamento - ha affermato Filosa - Desidero inoltre congratularmi con Clara per la leadership dimostrata alla guida della funzione Corporate Affairs and Corporate Communications negli ultimi 19 mesi e ringraziarla per aver accettato questa nuova e importante responsabilità".

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