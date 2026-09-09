Francoforte: calo per Siemens Energy

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader delle energie rinnovabili , che presenta una flessione del 2,51% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Siemens Energy rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Siemens Energy ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 148,4 Euro. Primo supporto individuato a 143,4. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 153,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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