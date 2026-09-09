Francoforte: giornata negativa in Borsa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede molto Redcare Pharmacy N.V , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,93%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Redcare Pharmacy N.V rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 52,87 Euro con tetto rappresentato dall'area 55,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 51,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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