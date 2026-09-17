Milano 12:04
52.218 +0,48%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 12:04
10.726 +0,35%
Francoforte 12:04
25.669 +0,51%

Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V
Seduta positiva per Redcare Pharmacy N.V, che avanza bene del 3,33%.
Condividi
```