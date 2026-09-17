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Giovedì 17 Settembre 2026, ore 12.21
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/ Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V
Francoforte: balza in avanti Redcare Pharmacy N.V
Migliori e peggiori
,
In breve
17 settembre 2026 - 09.50
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Seduta positiva per
Redcare Pharmacy N.V
, che avanza bene del 3,33%.
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Titoli e Indici
Redcare Pharmacy N.V
+6,85%
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