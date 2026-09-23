Francoforte: giornata depressa per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Pressione su Redcare Pharmacy N.V, che tratta con una perdita del 2,28%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 65,98 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 63,28. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 68,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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