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Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori
Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che mostra un decremento del 2,73%.

La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Analizzando lo scenario di Redcare Pharmacy N.V si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 52,85 Euro. Prima resistenza a 54,4. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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