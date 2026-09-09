Milano 14:51
51.697 -0,92%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:51
10.705 -0,98%
Francoforte 14:51
25.637 -1,43%

Francoforte: netto calo registrato da Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: netto calo registrato da Redcare Pharmacy N.V
Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che passa di mano in perdita del 3,93%.
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