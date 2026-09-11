Milano 14:25
52.184 +0,73%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 14:25
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Francoforte 14:25
25.507 +0,57%

Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V
Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che presenta una flessione del 2,73%.
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