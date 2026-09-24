Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V , che mostra un decremento del 2,20%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 61,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 59,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 58,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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