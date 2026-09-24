Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che mostra un decremento del 2,20%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Redcare Pharmacy N.V. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 61,3 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 59,45. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 58,75.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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