Milano 14:53
51.686 -0,94%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:53
10.702 -1,02%
Francoforte 14:53
25.632 -1,45%

GAS, indice IGI sale a 81,72 euro/MWh

Energia, Finanza
GAS, indice IGI sale a 81,72 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 9 settembre è pari a 81,72 euro/MWh, in rialzo rispetto all'8 settembre attestatosi a 79,27 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
Condividi
```