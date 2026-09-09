Londra: andamento negativo per Games Workshop

(Teleborsa) - Retrocede la società inglese che produce figurine e giochi , con un ribasso del 2,61%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Games Workshop , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Games Workshop segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 173,8 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 178,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 172,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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