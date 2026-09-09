Londra: in calo Lloyds Banking Group

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo bancario britannico , che sta segnando un calo del 2,19%.



Il movimento di Lloyds Banking Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo studio di Lloyds Banking Group presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 1,09 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 1,109. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 1,084.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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