Londra: si concentrano le vendite su HSBC Holdings

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi bancari e finanziari , che tratta con una perdita del 2,22%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di HSBC Holdings evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso HSBC Holdings rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di HSBC Holdings rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,57 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 15,31. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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