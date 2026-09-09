Madrid: in calo Banco Santander

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola , che sta segnando un calo del 3,67%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banco Santander evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' istituto di credito spagnolo rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di Banco Santander mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12,7 Euro. Rischio di discesa fino a 12,34 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 13,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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