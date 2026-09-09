SACE firma un'intesa con Banco de la Nación Argentina per l'export italiano

Accordo siglato a Buenos Aires durante la missione imprenditoriale di Confindustria e ICE: focus su PMI, energia, infrastrutture, meccanica e agroalimentare.

(Teleborsa) - SACE, l'Export Credit Agency italiana partecipata dal MEF, e l'istituto bancario pubblico argentino Banco de la Nación Argentina, hanno sottoscritto un'intesa finalizzata a rafforzare la cooperazione tra le due istituzioni e a sostenere nuove opportunità di export per le imprese italiane in Argentina.



L'accordo è stato firmato a Buenos Aires nell'ambito della missione imprenditoriale in Argentina e Brasile organizzata da Confindustria e ICE Agenzia, in coordinamento con le Ambasciate d'Italia a Buenos Aires e Brasilia. Per SACE ha firmato l'Amministratore Delegato Michele Pignotti, alla guida della delegazione della società in America Latina; per BNA il Senior Deputy General Manager Business Rodrigo Luis García.



L'intesa definisce un quadro di collaborazione per lo scambio di informazioni e l'individuazione di progetti e opportunità di interesse per le imprese italiane. Facendo leva anche sulla base di clientela corporate della banca argentina, l'accordo mira a facilitare l'ingresso e la crescita delle aziende italiane sul mercato locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle filiere del Made in Italy.



Le due istituzioni lavoreranno per favorire l'accesso a soluzioni finanziarie, assicurative e di garanzia a supporto delle transazioni commerciali tra Italia e Argentina, coinvolgendo esportatori italiani e acquirenti locali. I comparti individuati come prioritari sono energia e transizione sostenibile, infrastrutture, meccanica, agroalimentare, tessile e costruzioni.



"La collaborazione con Banco de la Nación Argentina rafforza l'impegno di SACE al fianco delle imprese italiane che guardano all'Argentina e, più in generale, ai mercati dell'America Latina. Attraverso questo accordo puntiamo a facilitare nuove opportunità di export verso il Paese, rendendo più accessibili gli strumenti di finanziamento, assicurazione e garanzia e accompagnando le imprese, nei loro percorsi di crescita e internazionalizzazione. L'intesa si inserisce pienamente nella traiettoria del nostro strategico SACE50 e conferma la nostra volontà di consolidare la presenza nella regione, rafforzando il sostegno alle esportazioni italiane e contribuendo a creare nuove occasioni di business per il Made in Italy", ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE.





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