SACE a Taiwan per far crescere l’export italiano

Delegazione guidata dal Presidente Picchi, con l’obiettivo di consolidare rapporti economici e supportare opportunità per export italiano nel Far East

(Teleborsa) - Si è concluso oggi a Taipei la business visit di SACE a Taiwan, guidata dal Presidente Guglielmo Picchi e realizzata in collaborazione con l’Ufficio italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale di Taipei, con l'obiettivo di approfondire occasioni di investimento e interscambio tra Italia e Far East aumentando le opportunità per le imprese italiane.



Numerosi gli incontri di alto livello realizzati insieme a Marco Lombardi, Capo dell’Ufficio italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale di Taipei, Donato Morea, Responsabile Asia Pacific di SACE, Matteo Magon, Export Advisor Taiwan & Japan di SACE, e Luigi Raffone, Direttore dell’ICE di Taipei. Tra questi, la delegazione ha incontrato grandi aziende globali taiwanesi ad alto potenziale per il sistema produttivo italiano, tra cui: CTCI, principale gruppo taiwanese di ingegneria, procurement e costruzione (EPC), nonché uno dei maggiori operatori asiatici nei settori energia, petrolchimica, LNG, infrastrutture e transizione energetica; Walsin Lihwa Corporation, tra i principali conglomerati industriali di Taiwan, attivo nei settori degli acciai speciali, dei cavi elettrici, delle risorse strategiche e dell'energia.



La delegazione di SACE ha inoltre incontrato l'Industrial Technology Research Institute (ITRI), il principale centro di ricerca applicata di Taiwan e uno dei più autorevoli istituti tecnologici dell'Asia.







Con l’obiettivo di supportare investimenti e interscambio tra Italia e tutta l’area del Far East, valorizzando le complementarità tra il sistema industriale italiano e quello taiwanese, SACE ha infine finalizzato l’accordo con CTBC Bank, il principale istituto bancario privato di Taiwan con una consolidata presenza nei mercati asiatici. Firmato in una cerimonia presenziata dal Presidente di SACE Guglielmo Picchi, e dal Presidente di CTBC Tony Yang, l’accordo definisce un quadro di cooperazione volto a individuare opportunità di finanziamento con una componente strategica italiana, valutando la possibilità di integrare le capacità di finanziamento e advisory di CTBC Bank con gli strumenti assicurativo-finanziari e di mitigazione del rischio messi a disposizione da SACE.





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