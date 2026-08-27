Italia-Far East: SACE e CTBC Bank insieme per nuove opportunità business

(Teleborsa) - ACE, l’Export Credit Agency italiana partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e CTBC Bank, tra i principali gruppi bancari di Taiwan con una consolidata presenza nei mercati asiatici, hanno sottoscritto oggi un accordo volto a rafforzare la collaborazione e sviluppare nuove opportunità di finanziamento, investimento e business tra Italia e Far East.



L’accordo, sancito da una cerimonia di firma alla presenza del Presidente di SACE Guglielmo Picchi, e dal Presidente di CTBC Tony Yang, definisce un quadro di cooperazione volto a sostenere progetti e investimenti in Asia, Europa e in altri mercati internazionali selezionati, valorizzando le complementarità tra il sistema industriale italiano e quello taiwanese.



In particolare, SACE e CTBC Bank collaboreranno per individuare opportunità di finanziamento con una componente strategica italiana, valutando la possibilità di integrare le capacità di finanziamento e advisory di CTBC Bank con gli strumenti assicurativo-finanziari e di mitigazione del rischio messi a disposizione da SACE.



L’intesa prevede inoltre iniziative di business matching tra imprese italiane e controparti asiatiche, con l’obiettivo di favorire nuove relazioni commerciali, partnership industriali, joint venture, investimenti e alleanze strategiche. La collaborazione potrà includere anche eventi settoriali, seminari e attività di networking per promuovere le competenze delle filiere italiane e facilitare il contatto con potenziali partner locali. Un ulteriore ambito di cooperazione riguarda il sostegno agli investimenti e allo sviluppo delle imprese italiane a Taiwan, attraverso soluzioni finanziarie integrate in settori strategici quali automotive, automazione, microelettronica e semiconduttori, energie rinnovabili, sistemi di accumulo, trasformazione digitale e data center.







L’accordo contribuirà così a rafforzare le relazioni economiche e industriali tra Italia e Far East, sostenendo i flussi bilaterali di investimento e il coinvolgimento delle filiere del Made in Italy in progetti ad alto potenziale.



“La firma di questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento delle relazioni economiche tra Italia e Far East e nella costruzione di partnership capaci di generare nuove opportunità per le nostre imprese. La collaborazione con CTBC Bank ci permetterà di valorizzare le complementarità tra i due sistemi industriali, favorendo investimenti, relazioni commerciali e il coinvolgimento delle filiere italiane in progetti strategici nei mercati asiatici”, ha dichiarato Guglielmo Picchi, Presidente di SACE.

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