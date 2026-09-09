Teatro San Carlo di Napoli sigla accordo con Teatro Colòn a Buenos Aires

(Teleborsa) - Nell’ambito della Missione Imprenditoriale in Argentina e Brasile guidata da Confindustria e ICE, è stato firmato l'Accordo quadro di cooperazione internazionale tra la Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e l’Ente Autárquico Teatro Colón, promosso dal Comitato Neapolis 2500.



A sottoscrivere l’intesa, che rientra nelle iniziative del progetto Neapolis 2500 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati Fulvio Macciardi, Sovrintendente del Teatro di San Carlo, e Gerardo Grieco, Direttore Generale del Teatro Colón. Presenti il Ministro Antonio Tajani, il Ministro Giuseppe Valditara, assieme a Michele di Bari, Prefetto di Napoli e presidente del Comitato Neapolis 2500 e Marilù Faraone Mennella, vicepresidente del Teatro di San Carlo e componente del Comitato Neapolis 2500.



(Foto: Armando Mancini CC -SA 2.0)

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