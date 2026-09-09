ABI proroga sospensione rate mutuo nel bellunese

(Teleborsa) - L'ABI ha appena diffuso una lettera circolare alle banche associate, in cui segnala che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale viene prorogata per 12 mesi la sospensione delle rate dei mutui nel bellunese.



La misura, prevista dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile, risponde all'emergenza venutasi a creare in seguito agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 15 giugno 2025 al 1° luglio 2025 e dal 12 al 13 luglio 2025 nel territorio del comune di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore, in provincia di Belluno.



L’Ordinanza della Protezione Civile fa riferimento all’accordo sottoscritto da ABI, Protezione Civile e dalle Associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

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