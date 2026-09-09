Tesoro Usa, buyback di Treasury per 6 miliardi di dollari: tre volte la dimensione normale

Reazione negativa del mercato: in crescita i rendimenti.

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro Usa ha annunciato mercoledì un'operazione di riacquisto di 6 miliardi di dollari di titoli di Stato, volta a mantenere la liquidità del mercato obbligazionario. L'annuncio, molto atteso, triplica la dimensione normale dell'operazione di buyback e segue quanto comunicato il 19 agosto dal segretario al Tesoro Scott Bessent, secondo cui il riacquisto sarebbe stato "almeno" il doppio del livello abituale di 2 miliardi di dollari.



L'operazione – che riguarderà in questo caso i titoli a 10 e 20 anni – è stata giudicata dagli analisti anche come un tentativo di contenere i rendimenti dei Treasury, saliti a livelli non visti dal periodo precedente la crisi finanziaria globale del 2008.



La reazione del mercato è stata tuttavia negativa: i rendimenti sono ulteriormente saliti, con il decennale benchmark che ha toccato il 4,841%, in aumento di quasi 4 punti base nella giornata.



Il riacquisto effettivo avverrà giovedì in un'operazione di 20 minuti, che si concluderà alle 14:00, ora della East Coast.



(Foto: © Mihai Andritoiu)

Condividi

```