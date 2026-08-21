Costo debito USA fuori controllo? Bessent: "Pronti a ulteriori riacquisti"

(Teleborsa) - Ila 4 miliardi per emissione, attuato dal Dipartimento del Tesoro due giorni fa, ha avuto unsui rendimenti dei Treasury, che sono tornati a corere, in risposta all', che proprio ieri ha sfondato il tetto psicologico dei 40.000 miliardi di dollari.E proprio commentando questo dato, il Segretario al Tesoro, in una intervista alla Cnbc, ha affermato chenei numeri che riguardano il debito e che Washington haper il mercato dei Treasury e potrebbeIn realtà, Bessentdi un possibile aumento, spiegando. "Quel che stiamo cercando di fare - ha spiegato - è spingere le persone ae a non farsi influenzare dalle notizie durante un periodo di calma in un mercato con volumi ridotti."In ogni caso, idopo le sue rassicurazioni. Il rendimento del titolo trentennale si è stamattina portato al 5,248% dopo aver toccato nei giorni scorsi unin prossimità del 5,34%, ai massimi da prima della crisi finanziaria globale del 2008, mentre il decennale si è attestato al 4,695%, rispetto al picco vicino al 4,75% testato di recente.Dopo aver ribadito che il Tesoro è pronto ad, Bessent ha anticipato che l'amministrazione Trump presenterà una nuova iniziativa diper affrontare il maggior costo dell'indebitamento. "Annunceremo, un maggiore impegno per il consolidamento fiscale", ha detto il Segretario al Tesoro, aggiungendo che Trump ha incaricato lui ed il capo del Dipartimento di Bilancio, Russell Vought, di occuparsi di tale iniziativa.