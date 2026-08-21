Costo debito USA fuori controllo? Bessent: "Pronti a ulteriori riacquisti"

(Teleborsa) - Il raddoppio del buyback dei titoli di stato americani
a 4 miliardi per emissione, attuato dal Dipartimento del Tesoro due giorni fa, ha avuto un effetto parziale e temporaneo
sui rendimenti dei Treasury, che sono tornati a corere, in risposta all'accelerazione del debito pubblico americano
, che proprio ieri ha sfondato il tetto psicologico dei 40.000 miliardi di dollari.
E proprio commentando questo dato, il Segretario al Tesoro Scott Bessent
, in una intervista alla Cnbc, ha affermato che "non c'è nulla di magico"
nei numeri che riguardano il debito e che Washington ha "molti strumenti"
per il mercato dei Treasury e potrebbe ulteriormente aumentare il buyback
.
In realtà, Bessent non ha fornito la misura
di un possibile aumento, spiegando "valuteremo le condizioni" di mercato
. "Quel che stiamo cercando di fare - ha spiegato - è spingere le persone a concentrarsi sui fondamentali
e a non farsi influenzare dalle notizie durante un periodo di calma in un mercato con volumi ridotti."
In ogni caso, i rendimenti dei T-Bond sono scesi brevemente
dopo le sue rassicurazioni. Il rendimento del titolo trentennale si è stamattina portato al 5,248% dopo aver toccato nei giorni scorsi un nuovo record trentennale
in prossimità del 5,34%, ai massimi da prima della crisi finanziaria globale del 2008, mentre il decennale si è attestato al 4,695%, rispetto al picco vicino al 4,75% testato di recente.
Dopo aver ribadito che il Tesoro è pronto ad ampliare gli sforzi per riacquistare il debito più oneroso
, Bessent ha anticipato che l'amministrazione Trump presenterà una nuova iniziativa di consolidamento fiscale
per affrontare il maggior costo dell'indebitamento. "Annunceremo probabilmente alla fine di questa settimana, all'inizio della prossima
, un maggiore impegno per il consolidamento fiscale", ha detto il Segretario al Tesoro, aggiungendo che Trump ha incaricato lui ed il capo del Dipartimento di Bilancio, Russell Vought, di occuparsi di tale iniziativa.