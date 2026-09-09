Usa, sale l'attesa per i dettagli del Tesoro sul piano di buyback sui Treasury

Bessent: "Sono io il banco adesso".

(Teleborsa) - Oggi il Dipartimento del Tesoro Usa annuncerà l'entità dell'operazione di riacquisto di debito a lungo termine annunciata il 19 agosto, parte di una strategia più ampia per contenere i rendimenti dei Treasury e garantire il corretto funzionamento del mercato.



Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha lanciato un avvertimento ai trader valutari: "Sono io il banco adesso, e potete scommettere contro di me se volete", riferendosi in particolare alla mossa parallela del Tesoro a sostegno dello yen giapponese, volta a evitare che la Banca del Giappone – primo detentore estero di debito Usa con 1.100 miliardi di dollari – vendesse i propri Treasury.



Bessent aveva annunciato lo scorso mese il riacquisto di almeno 4 miliardi di dollari di debito già emesso, concentrato su titoli a 10 e 20 anni, il doppio della dimensione abituale delle operazioni di buyback.



Dall'annuncio del buyback, il rendimento del Treasury decennale è salito di circa 10 punti base, mentre quello trentennale resta sotto la soglia del 5,3%, ritenuta da alcuni operatori una "linea rossa" tracciata da Bessent.



"Le recenti iniziative del Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent suggeriscono che i rendimenti potrebbero aver raggiunto una soglia politicamente ed economicamente sensibile – hanno evidenziato gli analisti di Unicredit –. In assenza di un piano credibile per la riduzione del deficit, gli investitori potrebbero legittimamente chiedersi se il crescente debito pubblico possa finire per minare la fiducia dei mercati e innescare volatilità". Gli analisti di Monte Paschi di Siena hanno evidenziato come Bessent abbia caratterizzato l’operazione come "tendente a calmare la 'febbre' che sta montando nel mercato obbligazionario".

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