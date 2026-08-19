Tesoro USA raddoppia i riacquisti di debito pubblico. I rendimenti dei Treasury crollano

Mossa simile all’operation twist della Fed avverte Deutsche Bank

(Teleborsa) - Il Dipartimento del Tesoro Usa ha comunicato che incrementerà "di almeno il doppio" la dimensione delle operazioni di riacquisto di debito pubblico a lunga scadenza, portandola dagli attuali 2 miliardi di dollari per operazione ad almeno 4 miliardi.



La modifica sarà applicata ai Treasury con durata compresa tra 10 e 20 anni e tra 20 e 30 anni e sarà in vigore dal 9 settembre al 4 novembre. Il Tesoro fornirà maggiori informazioni sulle dimensioni delle future operazioni di riacquisto in occasione del prossimo rifinanziamento trimestrale, previsto per il 4 novembre, ha precisato una nota del Tesoro Usa.



Con i mercati obbligazionari sotto pressione e i rendimenti che raggiungono livelli mai visti da quasi 20 anni, la mossa del dipartimento guidato da Scott Bessent si concentra sul segmento più sensibile del mercato dei titoli di Stato a lunga scadenza.



In seguito all'annuncio i rendimenti dei Treasury sono crollati. Il rendimento del titolo decennale di riferimento è sceso di 6 punti base al 4,647%, mentre quello del titolo trentennale "a lungo termine" è crollato di 9 punti base al 5,196%.



"Questo aumento delle dimensioni delle operazioni di riacquisto riflette la volontà del Tesoro di fornire un maggiore supporto di liquidità nei settori nominali a più lunga scadenza, dove vi è una forte e costante adesione da parte degli operatori di mercato, come dimostrato dal volume significativo di offerte di alta qualità che il Tesoro riceve regolarmente nelle operazioni di riacquisto a più lunga scadenza", ha dichiarato il Dipartimento in un comunicato.



Il Tesoro diventerà quindi un acquirente più consistente di titoli di debito più vecchi e a lunga scadenza, fornendo liquidità a una parte del mercato che storicamente ha mostrato una forte domanda.



Il tentativo di tenere sotto controllo i rendimenti potrebbe finire per rendere più difficile il compito della Federal Reserve di riportare l'inflazione al 2%, ha affermato Joe Brusuelas, capo economista di RSM. "Bessent è un attore politico. Il suo interesse è puramente a breve termine ed è organizzato in vista delle prossime elezioni, non per un ritorno alla stabilità dei prezzi", ha scritto Brusuelas.



La mossa a sorpresa del Tesoro americano equivale a una "repressione finanziaria in forma attenuata" ed è "molto simile all’operation twist della Fed": è questo l’avvertimento lanciato mercoledì da George Saravelos, responsabile della ricerca sul mercato valutario di Deutsche Bank, che ha aggiunto come il dollaro rischi ulteriori ribassi in conseguenza dell'annuncio di Bessent. L’implicazione, secondo l'esperto della banca tedesca, è che il Tesoro stia di fatto assumendo una forma di gestione della curva dei rendimenti che storicamente è stata di competenza della banca centrale.











(Foto: Vitaliy Vodolazskyy / 123RF)

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