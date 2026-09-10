Abilmente Roma al via con tante novità, formazione, solidarietà e intrattenimento

Alla Fiera di Roma dal 24 al 27 settembre 2026

(Teleborsa) - La stagione autunnale riparte con Abilmente Roma, il primo dei quattro appuntamenti della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) dedicata alla manualità ed alla creatività, in calendario alla Fiera di Roma dal 24 al 27 settembre 2026. Le tre tappe successive saranno a Vicenza, Milano e Torino.



Per quattro giorni, la Capitale accoglierà appassionati, neofiti e curiosi di tutte le età, per un'esperienza immersiva con oltre 170 brand espositori, workshop pratici, materiali introvabili, installazioni artistiche e progetti solidali.

Aree speciali tra novità e tradizione Il viaggio parte dalla Via delle Idee, l’area più amata dal pubblico di Abilmente, che accoglie 65 tra i "crafter" più seguiti d'Italia, pronti a mostrare dal vivo le ultime novità del settore. In fiera anche l'area speciale Arti di Filo, realizzata in collaborazione con la Corporazione delle Arti, che porta in scena la mostra "L'arte che nobilita: quando il difetto diventa bellezza", dove imperfezioni e scarti tessili riprendono vita sotto forma di abiti d'alta sartoria. Nello stesso spazio si intrecciano anche la tradizione e l'artigianalità di realtà d'eccellenza come l’Associazione Culturale ETRA con i suoi corsi di tombolo, l’Associazione Arte e Cultura nel Tempo con la valorizzazione dei filati naturali e l’Associazione GEA, protagonista di dimostrazioni dal vivo di merletto e oreficeria.

Formazione e solidarietà Abilmente si conferma anche un veicolo di benessere e condivisione all'interno dello spazio Intrecci Creativi. Qui il pubblico potrà mettersi alla prova con le tecniche più di tendenza, come il tufting e il punch needle firmati Dekodaka, mentre insegnanti ed educatori troveranno un percorso formativo sul riuso di cartapesta e pasta polimerica. Non manca lo spazio riservato alle iniziative solidali, con l'iniziativa di Gomitolorosa per realizzare cappellini di lana per la Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre) e il lavoro dell'Associazione Cuore di Maglia, da anni al fianco dei neonati di oltre 90 reparti di Terapia Intensiva Neonatale in tutta Italia.

Opere collettive e attività per famiglie In agenda anche grandi opere collettive ed esperienziali pensate per coinvolgere attivamente i visitatori. L'associazione Sul Filo dell'Arte propone l'installazione in divenire "Omaggio ai Fiori d'Artista", un tributo tessile in 2D e 3D all'arte floreale a cui chiunque potrà contribuire portando la propria opera fatta a mano. Per la community dello scrapbooking e del mondo papercraft, lo stand dell'associazione ASI rappresenta un punto di ritrovo irrinunciabile tra tutorial, corsi e consigli degli esperti. Infine, le famiglie e i più piccoli troveranno uno spazio speciale con i laboratori, la modellazione in feltro e gomma eva di Dolci Creazioni e le letture animate curate dalla rete di librerie indipendenti per l'infanzia Centostorie e Cleio.







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