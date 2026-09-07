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Supplenze docenti, Anief: chi non l'ha ottenuta potrà essere ripreso dall'algoritmo

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L'attribuzione degli incarichi dei docenti a tempo determinato vede quest'anno un'importante novità nell'uso dell'algoritmo per i successivi incarichi di supplenza. I candidati rimasti inizialmente privi di cattedra o titolari di un semplice spezzone orario potranno infatti essere ripresi in considerazione nello scorrimento delle graduatorie. E' quanto spiega Chiara Cozzetto, segretaria generale dell'Anief.

"Terminate le procedure iniziali di attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in base ai primi bollettini per le supplenze, adesso si attendono i successivi. La novità di quest'anno concerne l'algoritmo - ricorda la sindacalista - che tornerà indietro, prendendo in considerazione dalle GPS le disponibilità residue, per coprire le eventuali rinunce nelle immissioni in ruolo di settembre, le rinunce alle supplenze conferite con il primo bollettino o le ulteriori disponibilità derivanti da part-time o congedi presi dai docenti già in servizio".

"Per, per la prima volta, grazie anche ai ricorsi promossi dal nostro sindacato, - afferma Cozzetto - il bollettino riprenderà in considerazione tutti quei candidati che non hanno ottenuto nessuna supplenza e, ovviamente i candidati che hanno diritto al completamento dell'orario, avendo ottenuto solo uno spezzone.".

"Per loro, l'attesa del prossimo bollettino dovrebbe essere di un paio di settimane", conclude la sindacalista.

(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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