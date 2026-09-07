Supplenze docenti, Anief: chi non l'ha ottenuta potrà essere ripreso dall'algoritmo

a tempo determinato vede quest'annoper i successivi incarichi di supplenza. I candidati rimasti inizialmente privi di cattedra o titolari di un semplice spezzone orario potranno infatti esserenello scorrimento delle graduatorie. E' quanto spiega, segretaria generale dell"Terminate le procedure iniziali di attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in base ai, adesso. La novità di quest'anno concerne- ricorda la sindacalista - che tornerà indietro, prendendo in considerazione, per coprire le eventuali rinunce nelle immissioni in ruolo di settembre, le rinunce alle supplenze conferite con il primo bollettino o le ulteriori disponibilità derivanti da part-time o congedi presi dai docenti già in servizio"."Per, per la prima volta,, - afferma Cozzetto - iltutti quei candidati che non hanno ottenuto nessuna supplenza e, ovviamente i candidati che hanno diritto al completamento dell'orario, avendo ottenuto solo uno spezzone."."Per loro,del prossimo bollettino dovrebbe essere di", conclude la sindacalista.