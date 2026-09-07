Supplenze docenti, Anief: chi non l'ha ottenuta potrà essere ripreso dall'algoritmo

L'attribuzione degli incarichi dei docenti
a tempo determinato vede quest'anno un'importante novità nell'uso dell'algoritmo
per i successivi incarichi di supplenza. I candidati rimasti inizialmente privi di cattedra o titolari di un semplice spezzone orario potranno infatti essere ripresi in considerazione
nello scorrimento delle graduatorie. E' quanto spiega Chiara Cozzetto
, segretaria generale dell'Anief.
"Terminate le procedure iniziali di attribuzione degli incarichi a tempo determinato, in base ai primi bollettini per le supplenze
, adesso si attendono i successivi
. La novità di quest'anno concerne l'algoritmo
- ricorda la sindacalista - che tornerà indietro, prendendo in considerazione dalle GPS le disponibilità residue
, per coprire le eventuali rinunce nelle immissioni in ruolo di settembre, le rinunce alle supplenze conferite con il primo bollettino o le ulteriori disponibilità derivanti da part-time o congedi presi dai docenti già in servizio".
"Per, per la prima volta, grazie anche ai ricorsi promossi dal nostro sindacato
, - afferma Cozzetto - il bollettino riprenderà in considerazione
tutti quei candidati che non hanno ottenuto nessuna supplenza e, ovviamente i candidati che hanno diritto al completamento dell'orario, avendo ottenuto solo uno spezzone.".
"Per loro, l'attesa
del prossimo bollettino dovrebbe essere di un paio di settimane
", conclude la sindacalista.(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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