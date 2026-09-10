Adventure, assemblea il 29 settembre per nomina revisore e frazionamento delle azioni 8 a 1

(Teleborsa) - Adventure , PMI innovativa fiscalmente ammissibile, società digital, proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare per il giorno 29 settembre 2026 l’assemblea dei soci dell’Emittente, in sede ordinaria e straordinaria, proponendo all’ordine del giorno: in sede ordinaria, la nomina società di revisione per il triennio 2026-2028 e per le delibere inerenti e conseguenti; in sede straordinaria, la proposta di aumento del numero totale delle azioni ordinarie Adventure, mediante loro frazionamento, nel rapporto di otto azioni ogni azione emessa, mantenendo invariato l’ammontare del capitale sociale; conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale.







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