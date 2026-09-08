Adventure, perfeziona l'acquisto del 70% di Easy Contact per 4,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha perfezionato il closing relativo alla compravendita del 70% delle quote di Easy Contact.



Il prezzo di 4,5 milioni di euro, da regolarsi per 3 milioni di euro alla data del presente contratto e per 1,5 milioni di euro al raggiungimento di determinati KPI stabiliti in favore della società venditrice, Arcadia Holding, composto da una parte in cassa dell'importo di 1,8 milioni di euro, nonché, conformemente a quanto specificato tra le parti al momento del closing, da 84.990 azioni di Adventure rappresentative di una percentuale pari a circa l'1,16% del capitale sociale.



L'operazione rafforza la capacità commerciale di Adventure attraverso l'integrazione di Easy Contact, società con un fatturato superiore a 6 milioni di euro e un EBITDA superiore a 500 mila euro, fondata da Alessandro Ladu e Francesco Gabrielli e proprietaria del comparatore Cambiafacile.it.



"Con Easy Contact rafforziamo la capacità commerciale di Adventure e ampliamo le opportunità di crescita del Gruppo - ha dichiarato l'AD Silvana Cozza - Uniamo persone, competenze e tecnologie per rendere più efficace il percorso dall'acquisizione del cliente alla vendita, consolidando un modello che integra canali digitali, consulenza e una rete potenziale di circa 150 punti di presenza sul territorio nazionale".

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