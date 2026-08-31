Zucchi, l'assemblea nomina il CdA e il Collegio Sindacale
(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Vincenzo Zucchi, società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, deliberando di coprire la perdita netta, pari a 15.393.171,06 euro, tramite l'utilizzo per il corrispondente importo delle Riserve Straordinarie e degli Utili portati a nuovo dei precedenti esercizi.
Ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028, con componenti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Astrance Capital, che detiene azioni della società rappresentative complessivamente l'88,503% circa del capitale sociale, lista che ha ottenuto il 100% dei voti rappresentati in Assemblea: Barsus Didier, Benillouche Joel David, Fani Cristiana, - Gayet Florian, Ruggiero Daniela. Il CdA si riunirà nei prossimi giorni per procedere alla nomina del presidente e delle altre cariche sociali.
L'Assemblea ha anche nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, con componenti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Astrance Capital. I Sindaci Effettivi sono Invernizzi Massimo - Presidente, Cerri Andrea, Galli Silvia Francesca; i Sindaci Supplenti sono Sottoriva Claudio, Polverini Fabiola, Marchesani Marco.
```