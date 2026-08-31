Zucchi, l'assemblea nomina il CdA e il Collegio Sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Vincenzo Zucchi , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore tessile, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, deliberando di coprire la perdita netta, pari a 15.393.171,06 euro, tramite l'utilizzo per il corrispondente importo delle Riserve Straordinarie e degli Utili portati a nuovo dei precedenti esercizi.



Ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026-2028, con componenti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Astrance Capital, che detiene azioni della società rappresentative complessivamente l'88,503% circa del capitale sociale, lista che ha ottenuto il 100% dei voti rappresentati in Assemblea: Barsus Didier, Benillouche Joel David, Fani Cristiana, - Gayet Florian, Ruggiero Daniela. Il CdA si riunirà nei prossimi giorni per procedere alla nomina del presidente e delle altre cariche sociali.



L'Assemblea ha anche nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, con componenti tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Astrance Capital. I Sindaci Effettivi sono Invernizzi Massimo - Presidente, Cerri Andrea, Galli Silvia Francesca; i Sindaci Supplenti sono Sottoriva Claudio, Polverini Fabiola, Marchesani Marco.

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