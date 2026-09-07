Ferragamo prosegue il buyback con acquisti per quasi 548 mila euro

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 28 agosto e il 6 settembre 2026, complessivamente 60.900 azioni proprie, pari allo 0,04% del capitale sociale, a un prezzo medio di 9,00 euro per azione, per un controvalore di 547.835,88 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, 7 settembre Ferragamo detiene complessivamente 3.506.367 azioni proprie, pari al 2,08% del capitale sociale.



A Piazza Affari, giornata fiacca per la maison del lusso , che archivia la seduta con un ribasso dello 0,27%.











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