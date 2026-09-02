Ops Retail, dimissioni di un consigliere di amministrazione

Consiglio decaduto

(Teleborsa) - OPS Retail ha ricevuto le dimissioni di Iana Permiakova dalla carica di Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente e Presidente del Comitato Controllo Interno. Le dimissioni hanno effetto immediato e sono motivate da ragioni personali.



Sulla base delle informazioni disponibili, Permiakova non risulta titolare né direttamente né indirettamente di azioni Ops Retail. Non è previsto il riconoscimento di alcun emolumento o spettanza in connessione con la cessazione dell’incarico.



Le dimissioni di Permiakova si inseriscono nella situazione di decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione già resa nota al mercato e non modificano il regime di prorogatio nel quale il Consiglio permane sino alla sua ricostituzione da parte dell’Assemblea degli

Azionisti.



L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il 30 settembre 2026, in prima convocazione, e per il 7 ottobre 2026, in seconda convocazione, ed è chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.



(Foto: Radission US su Unsplash)

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