Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.
Osservando il grafico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 0,8592 e supporto a 0,8585. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 0,8599.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)