Milano 9-set
51.875 0,00%
Nasdaq 9-set
29.422 -0,29%
Dow Jones 9-set
52.381 -0,77%
Londra 9-set
10.670 0,00%
Francoforte 9-set
25.576 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 9/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,01%.

Osservando il grafico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza 0,8592 e supporto a 0,8585. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 0,8599.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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