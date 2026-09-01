Milano 11:43
51.945 -1,27%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:43
10.707 -1,09%
Francoforte 11:43
25.936 -1,23%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,19%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8578 e primo supporto individuato a 0,8562. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8594.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```