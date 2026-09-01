Analisi Tecnica: EUR/GBP del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un +0,19%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8578 e primo supporto individuato a 0,8562. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8594.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)