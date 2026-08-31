Milano 17:35
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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Analizzando lo scenario dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,8552. Prima resistenza a 0,8567. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,8547.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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