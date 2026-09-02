Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.
L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,722 e primo supporto individuato a 185,506. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,938.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)