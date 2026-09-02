Milano 1-set
51.915 0,00%
Nasdaq 1-set
29.077 -1,29%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 1-set
10.789 0,00%
Francoforte 1-set
25.970 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,03%.

L'esame di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 185,722 e primo supporto individuato a 185,506. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 185,938.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```