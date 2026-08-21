Milano 10:22
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Dow Jones 20-ago
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Londra 10:22
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 20/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,60%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 186,23, mentre il primo supporto è stimato a 184,76. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 187,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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