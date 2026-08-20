Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
La giornata del 19 agosto chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,05%.
Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 184,817, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,357. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 185,277.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)