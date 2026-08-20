Milano 9:05
52.726 +0,21%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
53.463 +0,22%
Londra 9:05
10.739 -0,04%
26.061 -0,12%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

La giornata del 19 agosto chiude piatta per il cambio Euro / Yen, che riporta un -0,05%.

Tecnicamente, l'Euro contro Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 184,817, mentre il supporto più immediato si intravede a 184,357. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 185,277.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```