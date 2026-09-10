Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo scenario tecnico del FTSE 100 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10.626,9 con area di resistenza individuata a quota 10.788,4. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10.567,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)