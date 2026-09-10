Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre
Seduta in ribasso per il FTSE Mid Cap, che porta a casa un decremento dell'1,34%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 60.390. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 61.359 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 60.067.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)