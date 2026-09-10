Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 9/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 settembre

Ribasso scomposto per l'indice svizzero, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,80% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 13.607,6. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 14.198,9. Il peggioramento dello SMI (Swiss Market Index) è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 13.410,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)