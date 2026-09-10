Bynario, round pre-seed da 2,1 milioni di euro con 360 Capital e Prana Ventures

(Teleborsa) - Bynario, società di cybersecurity i cui ricercatori hanno utilizzato modelli avanzati di intelligenza artificiale per individuare gravi vulnerabilità nei sistemi operativi Apple, ha annunciato il closing da 2,1 milioni di euro del proprio round pre-seed. Il round è stato guidato da 360 Capital Partners, con la partecipazione di Prana Ventures. Le risorse saranno utilizzate per accelerare lo sviluppo della piattaforma AI-powered di Bynario, per ampliare il team e supportare la crescente domanda da parte delle imprese che devono proteggere ambienti software sempre più complessi.



Bynario è una startup di cybersecurity fondata a fine 2025 a Milano da Alfredo Pesoli, Giancarlo Russo, Marco Valleri, Alberto Ornaghi e Lorenzo Cavallaro. Le sue soluzioni analizzano il codice delle applicazioni, le infrastrutture cloud e le componenti di terze parti: individuano le vulnerabilità, verificano quali siano effettivamente sfruttabili nel contesto reale del cliente e stabiliscono su quali intervenire con maggiore urgenza. Coprono l'intero ciclo di gestione delle vulnerabilità, dalla loro individuazione alla correzione per un monitoraggio continuo e una gestione più efficace del rischio. La società sta già lavorando con clienti in ambito software, cloud, finanziario ed enterprise.



"La difesa su larga scala deve avere la stessa profondità dell'attacco - commenta Alfredo Pesoli, CEO e co-founder di Bynario - Gli attaccanti sono fondamentalmente guidati da incentivi. Abbassando il costo necessario per trovare e sfruttare le vulnerabilità, l'intelligenza artificiale rende appetibili anche obiettivi che prima non lo erano. Per chi difende, la sfida si fa inevitabilmente più complessa".



Ad agosto, i ricercatori della società, utilizzando Bynario Atlas con modelli di frontiera, hanno individuato gravi vulnerabilità nella tecnologia Screen Sharing di macOS di Apple . I risultati sono stati comunicati ad Apple, che ha successivamente rilasciato le opportune patches per le vulnerabilità individuate.



"Conosciamo da molto tempo gran parte del team fondatore e siamo rimasti profondamente colpiti dalla chiarezza della visione di Alfredo e dall'innovazione tecnologica sviluppata - commenta Cesare Maifredi, Partner di 360 Capital - L'approccio di Bynario, basato sull'individuazione, validazione, prioritizzazione e remediation autonoma delle vulnerabilità, è ciò di cui ha bisogno la cybersecurity moderna. Siamo orgogliosi di essere al loro fianco mentre costruiscono da zero questa piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, con il potenziale di cambiare profondamente il settore".

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