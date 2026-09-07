Cato, nuovo round seed da 6 milioni di euro guidato da Keen Venture Partners

(Teleborsa) - A pochi mesi dal suo avvio, Cato - startup fondata da Andrea Zorzetto e Matteo Bossolini per semplificare e accelerare, con la sua piattaforma AI, la partecipazione delle aziende alle gare d'appalto pubbliche italiane - ha annunciato un secondo e ravvicinato aumento di capitale, che coinvolge anche investitori internazionali interessati al segmento strategico. Lead investor dell'operazione è il fondo VC olandese Keen Venture Partners, focalizzato sulle tecnologie a supporto della crescita delle PMI europee, affiancato dai soci esistenti che hanno seguito.



Dopo il pre-seed di inizio anno che ha accompagnato l'ingresso sul mercato, e ha visto Italian Founder Fund (IFF) come lead investor, CATO ha chiuso un nuovo round seed da 6 milioni di euro, portando la raccolta complessiva a 7,6 milioni di euro. Cato ha già portato a bordo in pochi mesi 150 clienti attivi nei settori medicale, IT, servizi ed edilizia.



"In questa prima fase abbiamo già gestito migliaia di gare. La soddisfazione più grande è sentire dai nostri clienti che vedono nella nostra tecnologia un vero alleato: li aiuta a trovare le gare pubbliche più adatte, capirne i requisiti e preparare la partecipazione al bando, aumentando la possibilità di vincita e crescita - commenta Andrea Zorzetto, CEO e co-founder di Cato - Siamo felici che a riconoscere questo valore sia anche un investitore internazionale come Keen Venture Partners, oltre ai VC che hanno creduto in noi dall'inizio".



I nuovi capitali raccolti saranno destinati in gran parte al potenziamento della piattaforma esistente, all'espansione commerciale oltre che alla crescita del team, che ad oggi conta già 35 persone. Per iniziare, a rafforzare la squadra arriva Luisa Gamba, che porta in Cato un'esperienza maturata all'intersezione tra tecnologia, business, procurement e settore pubblico. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di Head of Partnerships Public Sector per Amazon Business Italia, lavorando con imprese e istituzioni in un contesto altamente regolato e con una forte prospettiva paneuropea.

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