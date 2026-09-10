Esprinet, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato a 8,50 euro per azione (dai precedenti 7,50 euro) il target price su Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti scrivono che, nel complesso, i risultati trimestrali rafforzano ulteriormente la tesi di investimento positiva. La crescita resiliente dei ricavi, l'espansione dei margini e un mix di attività più diversificato continuano a migliorare la visibilità sugli utili. Con il management che ha alzato la guidance sull'EBITDA per l'esercizio 2026 (+7% al valore mediano), "riteniamo che l'azienda sia ben posizionata per raggiungere gli obiettivi del secondo semestre, grazie alla continua espansione delle soluzioni a maggior valore aggiunto e del segmento green tech", si legge nella ricerca.



Sebbene Intermonte abbia apportato solo lievi aggiustamenti alle stime sui ricavi, ha alzato le previsioni di EBITDA di circa il 3% in media nell'arco del periodo di previsione. La stima di EBITDA per il 2026 si colloca ora leggermente al di sopra del valore mediano della guidance rivista, sostenuta da margini lordi più solidi e da una costante disciplina sui costi operativi. A livello di risultato finale, ha alzato la stima dell'utile per azione (EPS) rettificato dell'8% in media, mantenendo sostanzialmente invariate le ipotesi sull'indebitamento netto.

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