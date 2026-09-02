Esprinet, TP ICAP Midcap alza target price in vista dei risultati del primo semestre

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 8,8 euro per azione (dai precedenti 8,5 euro) il target price su Esprinet , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 26%.



In vista dei risultati del primo semestre, gli analisti si aspettano un'altra solida serie di dati, che consolidino lo slancio positivo registrato nel primo trimestre. I dati del secondo trimestre pubblicati dai distributori tecnologici europei continuano a evidenziare la resilienza delle attività a maggior valore aggiunto. In questo contesto, TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo le stime per l'esercizio 2026, aumentando il fatturato da 4.437 milioni di euro a 4.482 milioni di euro e l'EBITDA rettificato da 75,5 milioni di euro a 77 milioni di euro, ora in linea con la fascia alta delle previsioni del management.



"Il nostro giudizio positivo rimane invariato - si legge nella ricerca - Esprinet continua a beneficiare di un mix di attività in miglioramento, del crescente contributo di V-Valley e di un'opportunità di conversione di cassa non ancora prezzata. La revisione al rialzo delle nostre previsioni comporta un aggiustamento limitato ma positivo del nostro prezzo obiettivo. Oltre il primo semestre, il mantenimento di un margine di V-Valley superiore al 4,4% e il miglioramento del flusso di cassa disponibile rimangono, a nostro avviso, i due principali catalizzatori per un ulteriore potenziale di re-rating".

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