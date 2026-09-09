Seco, Intesa incrementa target price con forte slancio commerciale

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha incrementato a 4,60 euro per azione (dai precedenti 3,60 euro) il target price su Seco , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 15%.



Gli analisti affermano che la combinazione di un solido slancio commerciale, di una maggiore capacità produttiva e di opportunità crescenti sia nell'Edge AI che nella Physical AI rafforza la visione positiva a medio termine sull'azienda.



In particolare, la partnership recentemente annunciata con NEURA Robotics ha il potenziale per diventare un significativo motore di crescita a partire dall'esercizio 2027. Tenendo conto delle indicazioni del management e del contributo del progetto, Intesa ha rivisto al rialzo le stime di ricavi di circa l'11% per il periodo FY27-FY28.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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