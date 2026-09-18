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Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Mercedes-Benz
Si muove verso il basso il produttore della Mercedes, con una flessione del 2,41%.
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