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Gas, indice IGI sale a 84,76 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI sale a 84,76 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 10 settembre è pari a 84,76 euro/MWh, in rialzo rispetto al 9 settembre attestatosi a 81,72 euro/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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