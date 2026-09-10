Iveco Group annuncia cambiamenti nel Senior Leadership Team

(Teleborsa) - Iveco Group annuncia che Michele Ziosi, Chief Global Affairs & Sustainability Officer e membro del Senior Leadership Team, lascerà l'azienda il 30 settembre per intraprendere una nuova opportunità professionale.



Ziosi ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare le relazioni istituzionali e la strategia di sostenibilità del Gruppo durante un periodo di profonda trasformazione sia per l'Azienda sia per il settore dei trasporti in generale. Rimarrà nel suo attuale ruolo fino alla data della sua uscita, garantendo continuità e un passaggio di consegne fluido.



A seguito della sua uscita, le attività di Global Affairs & Sustainability saranno riorganizzate internamente per garantire la piena continuità delle iniziative in corso, rafforzando al contempo l'allineamento con le priorità di business e le specifiche esigenze del Gruppo in questa fase di trasformazione.



Olof Persson, CEO di Iveco Group, ha dichiarato: "Desidero ringraziare Michele per l'impegno, la professionalità e il prezioso contributo che ha dato a Iveco Group nel corso degli anni. Ha saputo rappresentare e promuovere con costanza gli interessi e le posizioni del nostro Gruppo in un contesto complesso e in continua evoluzione, sempre guidato da una visione più ampia orientata alla creazione di valore per la società nel suo insieme, al sostegno di cause importanti per le nostre comunità e alla promozione della sostenibilità e di pratiche aziendali responsabili. A nome dell'intero Senior Leadership Team gli auguro ogni successo per il suo futuro professionale".





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